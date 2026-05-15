Калининград впервые принял первенство России по боксу, собрав 300 спортсменов 17-18 лет из разных регионов страны. Только 26 ребят добрались до решающих поединков. В числе отличившихся оказались и представители Калининградской области, сообщает пресс-служба областного минспорта.

Самым техничным участником турнира признали Владимира Орлова, защищавшего честь Московской и Калининградской области. Также золото на счету еще двух земляков: Кирилл Шинкарь в категории до 75 кг победил Ярослава Миляева из Ижевска, а Прохор Старцев в «до 80 кг» одолел Кирилла Коршакова из Петербурга.

Бронзу взял Матвей Шестаков (до 57 кг).

Отмечается, что по итогам финальных поединков в командном зачете первенствовала сборная Москвы, вторыми стали боксеры Дагестана, третье место у представителей Санкт-Петербурга.