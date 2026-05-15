В Калининграде с «Ласточки» сняли двух зацеперов

Двух зацеперов в возрасте 11 и 13 лет сняли с электрички в Калининграде. Пацаны, которые очень уж любят экстрим, сумели проехать от Чкаловска до Сельмы. На улице Челнокова их и задержали. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте.

Отмечается, что транспортные полицейские получили сообщение от дежурного по Калининградской железной дороге и оперативно нарушителей задержали. Свою 7-минутную поездку школьники снимали на видео, чтобы потом разместить в профильном сообществе в мессенджере.

С детьми и их родителями полицейские провели беседу. Родители заплатят еще и штраф.