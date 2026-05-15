Калининградцев попросили не паниковать, увидев пожарные машины в микрорайоне Космодемьянского

В микрорайоне Космодемьянского в Калининграде поздним вечером 15 мая пройдут пожарно-тактические учения. Как сообщает пресс-служба областного МЧС, сегодня с 21:00 до 23:00 тренировки состоятся на территории Дворца спорта «АВТОТОР-Арена» на улице Тихоокеанской.

На месте будут работать пожарные и спецтехника. Местных жителей, при виде их, попросили не паниковать.

«Просим жителей и гостей города отнестись с пониманием, сохранять спокойствие и не препятствовать работе пожарных», - говорится в сообщении МЧС.