Стартовал региональный этап всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0» для школьников

80 школьников от 7 до 17 лет и студентов от 18 до 23 лет из пяти муниципальных образований принимают участие в региональном этапе всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0», который стартовал накануне. Ребята соревнуются на базе центра отдыха «Жемчужина».

Команды пройдут военизированную эстафету, строевую, огневую и тактическую подготовку, марш-бросок, испытания на силовую выносливость, задания по радиационной, химической и биологической защите, выживанию в экстремальных условиях и пр.

В индивидуальных дисциплинах выступят в ролях командиров, штурмовиков, связистов, военкоров, инженеров-саперов, медиков и операторов БПА.

Победители представят Калининградскую область на окружном полуфинале среди команд Северо-Западного федерального округа.