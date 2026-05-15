В Калининградском областном суде проведут закрытое заседание по делу о госизмене

В Калининграде суд рассмотрит дело адвоката региональной коллегии адвокатов – женщина обвиняется в государственной измене. Как сообщает пресс-служба областного суда, процесс будет проходить в закрытом режиме, поскольку в материалах дела имеются сведения, составляющие государственную тайну.

Напомним, адвокату предъявлено обвинение за передачу данных о сотрудниках силового блока Калининградской области, которые выявляют лиц, сотрудничающих с недружественными странами.

Наказание по статье за государственную измену – вплоть до пожизненного лишения свободы.