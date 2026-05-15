В Калининграде во время рейдов задержали пять наркодилеров

В Калининграде правоохранители провели рейды в Ленинградском и Центральном районах города. При силовой поддержке Росгвардии удалось задержать несколько злоумышленников.

Двое наркодилеров оборудовали 5 тайников с наркотиками «соль» и метилэфедроном. Во время досмотра у одного из них найдено еще 17 граммов наркотика.

Кроме того, на территории садового общества был задержан местный житель, у которого обнаружено и изъято 109 граммов амфетамина. Дома у него нашли еще 14 граммов амфетамина. В том же садовом обществе задержан еще один парень, у которого найдено 24 грамма «соли», подготовленные для сбыта через закладки. Дома у него хранилось еще 245 граммов наркотика.

Более того, в лесополосе вблизи улицы Суздальской задержан мужчина, у него при себе обнаружено 3,6 грамма «соли», приготовленных к сбыту.

Заведены уголовные дела.

Также в полиции рассказали, что во время рейдов выявлено 23 человека, которые употребляли наркотические средства и психотропные вещества. С ними провели профилактические беседы, были составлены и протоколы.