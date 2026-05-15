С начала года более 800 калининградцев получили бесплатные путевки на лечение в санатории

Отделение СФР по Калининградской области на эти цели выделило свыше 26 млн рублей. Санаторно-курортным лечением обеспечили инвалидов, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий и других, в том числе 109 сопровождающих инвалидов 1 группы и детей с инвалидностью.

Длительность лечения составляет 18 дней, для детей с инвалидностью — 21 день, для людей с заболеваниями и последствиями травм спинного и головного мозга — от 24 до 42 дней.

«Для оформления путевки необходимо получить медицинскую справку по форме 070/у у лечащего врача в поликлинике по месту жительства и представить ее вместе с заявлением в Отделение фонда. Профиль санатория или пансионата определяется исходя из медицинских показаний. Если гражданин выбрал в натуральной форме услуги по проезду к месту лечения и обратно, то Отделение, кроме путевки, обеспечивает его и бесплатным проездом», — пояснила управляющий региональным Отделением СФР Светлана Запанкова.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в этом году запланировано обеспечить бесплатным лечением ещё 1 278 калининградцев как в здравницах региона, так и в санаториях Крыма, Московской, Смоленской и других областей. Путевки выдаются согласно электронной очереди, отследить которую можно на сайте Соцфонда.

Отметим, пройти санаторно-курортное лечение в Центрах реабилитации СФР за счет бюджета Соцфонда могут и демобилизованные ветераны специальной военной операции, независимо от наличия инвалидности. С 01.01.2026 года им доступна не только компенсация затрат личных средств на проезд, но и предоставление безденежного проезда к месту лечения и обратно.