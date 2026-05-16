Калининградская команда победила в турнире Знание.Игра

В Москве состоялся финал всероссийского интеллектуального турнира Знание.Игра среди школьников и студентов колледжей.

За победу в турнире боролись 355 эрудитов из 71 команды, в том числе из Республики Абхазия.

Команда «Наследники Канта», представляющая среднюю школу Багратионовска и гимназию №40 им. Ю.А. Гагарина Калининграда, стала абсолютным победителем.

Победители и призеры получили подарки от партнеров турнира: поездки по России от АНО «Больше, чем путешествие» и сертификаты на обучение от образовательного холдинга Skillbox — ИИ-уроки по английскому языку и курсы по другим полезным навыкам.