Беспрозванных рассказал об уровне технической готовности кампуса БФУ им. Канта

Техническая готовность кампуса БФУ им. Канта в Калининграде приближается к 85%. На работах занято в общей сложности 1 200 человек. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в ходе совещания под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

«Свои обязательства регион выполняет полностью. Держу ситуацию на контроле и о ходе работ на кампусе БФУ имени Канта докладывал на встрече с Президентом России. За два прошлых года мы направили 1,2 миллиарда рублей. На эти средства приобретены оборудование и мебель в учебные корпуса. В этом году в областном бюджете предусмотрели ещё 615 миллионов рублей на дальнейшее оснащение, в том числе библиотеки кампуса в корпусе «Высшая школа философии и социальных наук». Помогаем ускорить поставки оборудования и материалов паромными сообщениями. Заявки университета выполняем оперативно», – сообщил Алексей Беспрозванных.

Кампус БФУ им. И. Канта «Интеллектуальное пространство будущего «Кампус Кантиана» – крупнейший калининградский объект президентского национального проекта «Молодежь и дети». Комплекс объединяет 8 объектов. Из них два – общая аудитория с библиотекой и многофункциональный центр введены в эксплуатацию в 2024 году, а два общежития – в 2025 году. Кроме того, в апреле 2026 года построен Институт высоких технологий. Остальные три объекта строятся.