В Москве прошла презентация X Российско-Китайских молодёжных летних игр

В этом году участие в соревнованиях примут более 700 спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд России и Китая. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, в программу вошли 12 видов спорта.

Одной из особенностей юбилейных Игр станет включение самбо в показательную программу. Это позволит расширить международную географию нашего национального вида спорта, который недавно был признан МОК олимпийским.

«Мы готовим не только спортивную программу, это и большая культурная и туристическая составляющая для тех гостей, которые приедут в Калининградскую область. Мы готовим красивую церемонию открытия и закрытия Игр и, конечно же, церемонию награждения медалями, которые отражают дух Калининградской области. В них есть кусочек сердца нашего региона – это наш балтийский янтарь. Я надеюсь, что все гости и участники Российско-Китайских игр испытают всю гамму положительных эмоций, которые приносит спорт», – отметила вице-премьер – министр спорта Наталья Ищенко.