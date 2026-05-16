В 2026 году в регионе газифицируют 56 населенных пунктов

В 2025 году уровень газификации в Калининградской области составил 87,3%. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

Всего в 2025 году в регионе проложили больше 500 километров газовых сетей. Это позволит подключить к газу более 6 тысяч домовладений, где живут порядка 15 тысяч человек.

«В сотрудничестве с «Газпромом» уже построены 17 объектов, а в 2026 году газ придёт еще в 56 населённых пунктов. Кроме того, реконструировали ГРС в Светлогорске. Открылись новые возможности для запуска новых инвестиционных проектов на побережье», - отметил губернатор.