На Балтфлоте прошли учения по отражению атак диверсантов

По замыслу учения, диверсионно-разведывательная группа условного противника высадилась на побережье Балтийского моря и продвигалась вглубь территории области. Ночью диверсанты напали на один из военных объектов. Об этом сообщает пресс-служба Балтфлота.

Далее противник предпринял попытки совершить прорыв к стоянке авиационной техники, через КПП и через ограждения, на одном из аэродромов области.

По команде дежурного, подразделение охраны, приведенное в боевую готовность, выдвинулось для оказания сопротивления условному противнику.

Бойцы подразделения охраны Балтийского флота отработали различные варианты обороны важного режимного объекта. В ходе тренировки были созданы условия, максимально приближенные к боевым.