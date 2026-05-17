Калининградцам рассказали о погоде в регионе на воскресенье, 17 мая

В Калининграде, а также в Багратионовском, Гурьевском, Полесском, Гвардейском, Славском, Зеленоградском, Правдинском районах в воскресенье, 17 мая, ожидается более комфортный день по сравнению со вчерашним. Об этом говорится в прогнозе сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области».

- Переменная облачность, без осадков, к обеду потеплеет до +14...+16°С, местами до +17°С, - рассказали наблюдатели за погодой.

В Нестеровском, Краснознаменском, Озерском, Гусевском, Черняховском (восточная часть) районах в воскресенье будет преимущественно облачно, утром и днем временами ожидаются умеренные дожди. Температура - +8...+13°С.

На морском побережье максимум до +13°С, местами возможна дымка, туман.