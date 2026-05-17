В Калининградской области ремонтируют дороги, ведущие к туристическим объектам

В Калининградской области идет ремонт дорог. Фото: правительство Калининградской области.

В министерстве развития инфраструктуры Калининградской области рассказали о дорогах, которые приводят в порядок по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Все перечисленные ниже трассы ведут к туристическим объектам.

- Дорога «Ельняки – Дружба – Железнодорожный». В этом году здесь планируют заменить деформированный слой асфальта, укрепить дорогу и обочины, а также обновить дорожную разметку и знаки. Ранее сообщалось, что ремонт проводится на трех участках дороги. Рабочие в общей сложности приведут в порядок около 12 км полотна.

- Дорога «Донское – Синявино – Янтарный». Протяженность - 7, 6 км. Проводится капремонт, его завершат в следующем году. Рабочие полностью обновляют дорожное полотно, сделают тротуары, уличное освещение и отремонтируют остановочные пункты.

- «Полесск – Головкино – Матросово». Здесь также проводится капремонт, который завершится в 2028 году. Дорожники приведут в порядок 16 км трассы.

По данным регионального правительства, общая протяженность отремонтированных дорог, ведущих к туристическим местам в регионе, составляет около 40 км. Всего в этом году по национальному проекту планируется отремонтировать более 120 км дорог и около 300 погонных метров мостов.