В Калининграде руководитель детской поликлиники пожаловалась на бездействие управляющих компаний

Исполняющая обязанности главного врача городской детской поликлиники Ирина Кузнецова обратилась к министру здравоохранения Сергею Дмитриеву с просьбой помочь в решении проблемы с протечкой труб в подвальных помещениях детских учреждений по адресам: улица Горького, 203а, и улица Уральская, 9-15. Об этом рассказали в региональном минздраве.

- Несмотря на неоднократные обращения в управляющие компании, ситуация не была исправлена. На сегодняшний день воду откачали, запаха нет, - говорится в сообщении. В ведомстве направили обращение в министерство регионального контроля Калининградской области. В минздраве считают, что необходимо провести проверку работы управляющих компаний