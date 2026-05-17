В ГАИ прокомментировали аварию, в которой пострадал велосипедист

По оперативной информации, в воскресенье, 17 мая, в 08:27 на кольце Московского проспекта произошел наезд на велосипедиста. Велосипедист выезжал с улицы Буткова.

- В результате ДТП велосипедист с телесными повреждениями направлен в медучреждение. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - говорится в официальном комментарии региональной Госавтоинспекции.

На видео, которое распространила пресс-служба ГАИ, велосипедист по непонятной причине теряет управление, падает под колеса автомобиля.

