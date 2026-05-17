В Калининграде во время завершающего сезон матча «Балтика» уступила «Динамо»

Встреча завершилась. Впереди - новый сезон. Фото: пресс-служба ФК "Балтика".

В воскресенье, 17 мая, состоялся матч 30-го тура чемпионата России по футболу (РПЛ) между калининградской «Балтикой» и московским «Динамо». Игру принял калининградский стадион «Ростех Арена». Итог встречи: 1:2.

Счет открыли гости. Гомес Лоренсо Артур забил гол на 8-й минуте встречи. На это ответили балтийцы - Дерик Ласерда точно сработал на 55 минуте матча. Гол «Динамо» в исполнении Константина Тюкавина на 70-й минуте стал решающим.

«Балтика» занимает шестое место в турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги. Болельщики в социальных сетях благодарят балтийцев за высоту сезона в РПЛ.

Завершение сезона футбольный клуб «Балтика» вместе с калининградцами, болельщиками отмечает на острове Канта. В эти минуты праздник набирает обороты.