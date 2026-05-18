В понедельник в Калининграде ждем до +18°С, возможны дожди

Понедельник в Калининградской области солнечный с утра, но на востоке уже поливает дождь. Как сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области», сегодня днем локальные кратковременные дожди с переменной облачностью ожидаются преимущественно в южной, центральной, западной части региона, а в обеденные часы возможны и в Калининграде.

На востоке региона днем преимущественно облачно, но временами ожидаются умеренные дожди. Вечером осадки прекратятся по всей области.

Днем в Калининграде до +15...+18°С, у побережья прохладнее, до +10...+14°С.