Стало известно, как получить бесплатные билеты на Российско-Китайские молодежные игры в Калининграде

Бесплатные билеты на X Российско-Китайские молодежные летние игры появились. Получить билеты можно на соревнования по баскетболу, бадминтону, волейболу и художественной гимнастике. Как рассказали в пресс-службе областного минспорта, оформить «проходки» можно здесь.

Соревнования по 12 видам спорта пройдут в Зеленоградске, Светлом и Калининграде с 25 по 31 мая. Участвуют более 700 спортсменов, тренеров и специалистов сборных команд России и Китая.

Каждый вечер на площади у Кафедрального собора на острове Канта будет проходить красочная церемония награждения. Там же будут на экране показывать дневник Игр.