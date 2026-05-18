Калининград вошел в тройку городов с самыми популярными музеями

Калининград вошел в десятку популярных направлений для походов в музеи в мае. Об этом сообщает сервис «Твил» со ссылкой на бронирования – исследование приурочили к Международному дню музеев, который отмечают 18 мая.

Отметим, из рейтинга намеренно исключили Москву и Санкт Петербург как самые богатые музеями города России. На первом месте оказалась Казань, на втором Нижний Новгород, а на третьем – Калининград.

В топе также Севастополь, Екатеринбург, Тула, Владимир, Псков, Великий Новгород, Суздаль.