Калининградский зоопарк отметит 130-летие

Калининградский зоопарк 23 мая отмечает 130-летие. В честь праздника состоится выступление Калининградского симфонического оркестра, на сцене у фонтана весь вечер будет играть живая музыка, детей развлекут аниматоры, будут работать тематические исторические площадки, а посетители смогут попасть на необычные экскурсии. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

В Кенигсберге тиргартен открылся 21 мая 1896 года. Считался одним из лучших зоопарков Европы в том числе и за счет использования нового формата экспонирования животных «без решеток» (идея принадлежит Карлу Хагенбеку – создателю частного зоопарка Хагенбека в Германии).

К 2026 году коллекция насчитывает около 2 000 особей, из которых свыше 220 видов занесены в Международную Красную книгу.

Отметим, в России статус «исторических» официально имеют только три зоопарка. Кроме Калининградского это Московский зоопарк, открытый в 1864 году и Ленинградский зоопарк в Санкт-Петербурге, основанный в 1865 году.