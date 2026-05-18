Курьера телефонных мошенников из Калининграда отправили в колонию

В Калининграде осудили курьера телефонных мошенников. 23-летний парень, который работал на преступников, получил 2 года и 6 месяцев колонии общего режима, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Известно, что в 2025 года молодой человек откликнулся на интернет объявление о работе «курьером с высоким доходом» и тут же получил задание собирать наличные у пожилых людей, а затем переводить их на банковские счета.

В тот же день он получил от двух пенсионеров 700 тыс. рублей, часть из которых перевел соучастникам.

В пользу потерпевших был взыскан причиненный ущерб.