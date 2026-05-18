В Калининграде воссоздали немецкий поселок 1940-х годов. По этому поводу лекция-презентация «Виртуальная реконструкция калининградского поселка 1940-х годов» (12+) состоится 19 мая в 15:00 в Зеленоградской центральной библиотеке имени Ю. Н. Куранова. Гостям организаторы обещают виртуальную встречу с прошлым, а также рассказ о «становлении и формировании новой идентичности Калининградской области».

«Вы увидите поселок 1940-х годов таким, каким его застали первые эшелоны переселенцев», - говорится в сообщении администрации муниципалитета.

Отметим, речь идет не о каком-то конкретном населенном пункте, а о собирательном образе поселка в Калининградской области.

В лекции примут участие директор и старшие научные сотрудники Научно-исследовательского центра социально-гуманитарной информатики БФУ им. И. Канта: Елена Баранова, Виталий Маслов и Вячеслав Верещагин, а также кандидат искусствоведения, доцент Научно-исследовательского института теории и истории архитектуры и градостроительства Ирина Белинцева.

Вход свободный.