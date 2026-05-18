Дождь начнется в Калининграде через час – синоптики

К Калининграду дождевые тучи подойдут совсем скоро, можно готовить зонты. Как сообщает телеграм-канал «погода и метеоявления в Калининградской области», дождь в Калининграде начнется в течение 1-1,5 часов.

Уже сейчас кое-где. Например, в Славском и Гвардейском районе фиксируются грозовые разряды, так что грозы в ближайшие часы не исключены в Калининграде и на западе региона.

Прям сейчас сильные дожди фиксируются в Гвардейском, Правдинском, Багратионовском, Славском районах и смещаются к Гурьевскому, Зеленоградскому, Полесскому району.