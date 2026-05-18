Реконструкция Советского проспекта начнется уже в этом году – Беспрозванных

Проект реконструкции Советского проспекта в Калининграде подготовлен, работы должны начать в этом году, дополнительные средства выделят. Об этом 18 мая сказал губернатор Алексей Беспрозванных на заседании правительства Калининградской области. Вопрос реконструкции проспекта он назвал «абсолютно важнейшим».

- Принял решение о выделении необходимых средств и начале проекта по Советскому проспекту уже в этом году, - сказал глава региона и поручил в течение 2.5 лет завершить работу.

Губернатор поручил городским властям при реконструкции Советского проспекта учитывать не только транспортный вопрос, возможное подключение электробусов и т.п., но и делать сразу благоустройство.

- Учитывайте в том числе при реконструкции, мы с вами это обсуждали, делаем не просто реконструкцию, а смотрим вокруг: благоустройство, тротуары, все необходимое.Чтобы потоки наших жителей были правильно выстроены. Знаю, что проект у вас есть, с ним ознакомлены. Понятно, что хотели реализацию еще отложить. Но уже откладывать некуда. Уже 5 лет откладывали-откладывали. Спроектировали – нужно делать» Это важнейший объект, который будет у нас реализован, - обратился губернатор к главе городской администрации Елене Дятловой.

В бюджет будут внесены поправки.