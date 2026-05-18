Житель Гвардейска украл грузовой автомобиль у знакомой

42-летний житель Гвардейска похитил у знакомой грузовой автомобиль КАМАЗ. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Выяснилось, что 56-летняя женщина договорилась с приятелем о совместном бизнесе. Она передала грузовик знакомому, с которым вместе работала, во временное пользование. Решили, что часть прибыли, полученной от эксплуатации автомобиля, мужчина будет отдавать владелице. Но он не только не отдавал деньги, но и не вернул машину.

Выяснилось, что злоумышленник длительное время пользовался автомобилем, затем перекрасил кузов и продал грузовик.

Заведено уголовное дело.