В Калининграде завершился смотр-конкурс выпускников детских школ искусств

Итоги смотра-конкурса выпускников детских школ искусств подвели в Калининграде. В этом году проводили его совместно с филиалом РГИСИ и филиалом Государственной Третьяковской галереи. Также впервые состоялся смотр-конкурс для выпускников по дополнительным предпрофессиональным программам: изобразительное искусство «Живопись» и «Дизайн», архитектурное искусство, декоративно-прикладное искусство. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

По данным решионального министерства по культуре и туризму, в очный блицконкурс, в котором приняли участие 30 юных художников, состоялся 8 апреля в филиале Третьяковской галереи. Оценивали работы ведущие мастера филиала РГИСИ в Калининграде, преподаватели детских школ искусств. Победителями смотра-конкурса стали учащиеся детских школ искусств Калининграда, Пионерского, Балтийска, Мамоново, Черняховска, Светлогорска, поселков Южный и Низовье.

15 мая ребята получили дипломы, подарки и сертификаты на участие в творческом летнем профориентационном интенсиве от преподавателей РГИСИ.