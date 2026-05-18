У жителей Калининградской области мошенники за 4 месяца выманили более 470 млн рублей

В Калининградской области за 4 месяца зафиксировали снижение преступности на 20,4% (с 3810 до 3034).. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Отмечается, что только в результате действий телефонных мошенников пострадали 530 человек. Ущерб превысил 470,6 млн рублей. При этом, как отметили правоохранители, по итогам 4 месяцев нынешнего года в регионе отмечено снижение числа преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий – на 29,2% (с 1305 до 924).

Также снизилось количество краж (-24,1%, с 1101 до 836), грабежей (-23,7%, с 38 до 29), угонов (-43,8%, с 16 до 9), поджогов (-22,2%, с 9 до 7), вымогательств (-25%, с 12 до 9).

Вместе с тем в области наблюдается увеличение числа квартирных краж (14 до 21), краж транспортных средств (с 7 до 9) и разбоев (с 2 до 4).