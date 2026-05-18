НовостиОбщество18 мая 2026 11:58

Монтировать здание модульной женской консультации в Гвардейске начнут на этой неделе

Объект оснастят всем необходимым оборудованием
Александр КАТЕРУША

Новая модульная женская консультация появится в Гвардейске. Об этом сказал 18 мая на заседании правительства глава регионального минздрава Сергей Дмитриев.

- На сегодняшний день контракт заключен на приобретение и монтаж. Подрядчик на этой неделе должен уже выйти на площадку, - сказал чиновник.

Запланировано оснащение консультации техников и оборудования на 30 млн рублей. На 1 июня все конкурсные процедуры в этой части планируют завершить.

Общий же объем финансирования составил более 119 млн рублей.