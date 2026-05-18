В Правдинском районе обнаружили два заросших поля

Более 35 га земли запущено и не используется в Правдинском районе. Там обнаружены два поля, которые зарастают сорняками и кустарниками. Об этом сообщает областное управление Россельхознадзора.

По результатам выездных обследований, проведенных в апреле-мае, выяснилось, что в п. Ново-Бобруйск участки площадью 9,9 га и 26,2 га не используются, повсеместно наблюдаются следы палов травы. А вот следов ведения сельскохозяйственного производства (сенокошения, обработки почвы, выпаса скота) нет.

Арендаторам объявлены предостережения и «предложено принять меры» по защите сельхозугодий от зарастания.