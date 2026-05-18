НовостиПроисшествия18 мая 2026 12:38

В Калининграде арестовали организатора онлайн-наркомаркета

Фигуранту уголовного дела 33 года
Александр КАТЕРУША

В Калининграде арестован организатор онлайн-наркомаркета, задержанный накануне, сообщает пресс-служба областного УМВД.

33-летний житель Калининграда организовал в теневом сегменте интернете наркошоп и успел 1900 раз продать через него различные наркотики. Вышли на него через тайники, которые обнаружили полицейские в Калининграде. В закладках оказались дозы мефедрона и амфетамина.

Позже выяснилось, что запрещенные вещества фигурант хранил в подвале дома на улице Арсенальной – там нашли амфетамин, кокаин, гашиш и марихуану общим весом порядка 250 граммов.

Известно, что мужчина также оборудовал семь наркозакладок в Сочи – из тайников изъято 20 граммов кокаина.