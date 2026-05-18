В Калининграде осудили трех подростков, которые воровали, разбойничали и избивали

В Калининграде осудили трех подростков, которые замешаны во множестве преступлениях. О приговоре сообщает пресс-служба областного суда.

В октябре и декабре 2024 года 15-летний и 17-летний товарищи совершили серию краж в магазинах: тащили деньги, ноутбук, устройства для курения и прочее. Суму ущерба составила 160 тысяч рублей.

Той же осенью парни напали на 16-летнего знакомого, угрожали ножом, похитили у него мобильный телефон.

В декабре парочка и еще один их сообщник у ТЦ избили 16-летнюю девушку и 18-летнего парня, похитили у них деньги и мобильники, после чего «совершили действия сексуального характера».

Первый отправился на 8 лет в воспитательную колонию (с ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев), второй получил такой же срок.

Третий фигурант проведет 8 лет в колонии строгого режима.

Кроме того, с родителей фигурантом в пользу 16-летней девушки взыскали 1 млн рублей, в пользу ее друга – а 450 тысяч рублей.