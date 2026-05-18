В Правдинском районе проведут субботник на берегу Лавы

В Правдинском районе на территории Правдинского водохранилища 23 мая проведут большой субботник в рамках акции «Вода России». Мусор будут убирать с берегов реки Лавы.

Как рассказали в минприроды региона, запланирован не только субботник, но и мастер-класс от сотрудников Железнодорожного лесничества. Расскажут, в частности, как собирать дрова, чтобы не вредить природе.

Сбор волонтеров в 10:00 за пос. Темкино (ориентир съезд с трассы 27К-149 на грунтовую дорогу). Координаты точки сбора: 54°23.932' 021°00.192'.

Здесь рассказано о том, как зарегистрироваться.