В Калининграде митрополит Серафим возглавит литургию в день 25-летия своего архиерейского служения

В Калининграде в Кафедральном соборе Христа Спасителя во вторник, 19 мая, совершат торжественное богослужение в честь 25-летия архиерейской хиротонии митрополита Балтийского и Светлогорского Серафима. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской епархии.

Начало литургии в 9:00. Возглавит ее сам владыка Серафим.

Будущий митрополит (в миру Владимир Мелконян) родился в 1961 г. в Адлере. В 1988 г. окончил семинарию и был принят на первый курс в Московскую духовную академию, которую окончил в 1992 г.

В 2001 году избран епископом Балтийским, викарием Смоленско-Калининградской епархии. Тогда же возведен в сан архимандрита. Наречен в епископа 18 мая 2001 г.

В 2016 возведен в сан архиепископа.

Ныне – митрополит Балтийский и Светлогорский, почетный гражданин Калининграда.