За неделю в Калининградской области поймали 30 пьяных водителей

В Калининградской области за неделю с 11 по 17 мая сотрудники полиции выявили 30 водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом виде или же отказались проходить медицинское освидетельствование. Данные приводят в пресс-службе областного УМВД.

Из общего числа нарушителей трое автомобилистов, как оказалось, уже подвергались административному наказанию или имели судимость за нетрезвое вождение. Напомним, повторное вождение в нетрезвом виде приводит к изъятию автомобиля в пользу государства, а водитель становится фигурантом уголовного дела.

По данным ГАИ, с начала года в регионе зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине нетрезвых водителей. 21 человек получил травмы, 5 человек погибли.