Калининград
НовостиОбщество18 мая 2026 15:12

Государству вернули больше гектара земли, которую незаконно приватизировали в Калининградской области

Все участки расположены в границах береговой полосы
Александр КАТЕРУША
Фото: пресс-служба прокуратуры Калининградской области.

В Калининградской области в государственную собственность вернули 1.2 га земли, которая расположена в границах береговой полосы реки Гурьевка. Стоимость земли превысила 4 млн рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Известно, что участки находились в собственности физических лиц. При этом по закону земля вдоль береговой линии водного объекта предназначена для общего пользования и не может быть приватизирована в принципе.

Отмечается, что работа продолжается и в судах еще 8 исков о возврате земельных участков общей площадью более 1,8 тыс. кв.м. стоимостью свыше 1,5 млн рублей.