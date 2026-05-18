В Калининграде сгорел автосервис с машинами

В Калининграде на проспекте Победы днем в понедельник, 18 мая, сгорел автосервис. Огонь уничтожил два автомобиля, еще одна машина обгорела частично. О том, что случилось сегодня в 14:20, сообщает пресс-служба областного ЧМЧС.

Прибывшие на место пожарные, а их было 20 человек, эвакуировали 2 пропановых, 2 углекислотных, 3 ацетиленовых баллона. Пожар площадью 150 квадратных метров был потушен, обошлось без пострадавших.

Причину пожара установят дознаватели.