Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Калининград
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 мая 2026 16:01

В Калининграде сгорел автосервис с машинами

Пожар случился на проспекте Победы
Александр КАТЕРУША
.

.

Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области.

В Калининграде на проспекте Победы днем в понедельник, 18 мая, сгорел автосервис. Огонь уничтожил два автомобиля, еще одна машина обгорела частично. О том, что случилось сегодня в 14:20, сообщает пресс-служба областного ЧМЧС.

Прибывшие на место пожарные, а их было 20 человек, эвакуировали 2 пропановых, 2 углекислотных, 3 ацетиленовых баллона. Пожар площадью 150 квадратных метров был потушен, обошлось без пострадавших.

Причину пожара установят дознаватели.