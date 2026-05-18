В Калининградской области подготовились к проведению государственной итоговой аттестации

О том, что Калининградская область полностью готова к проведению государственной итоговой аттестации, сообщили в минсоце региона на прошедшем 18 мая заседании в правительстве.

Основной период проведения ГИА-9 пройдет 2 июня – 6 июля. В ней примут участие 12,5 тыс. выпускников девятых классов, из них основной государственный экзамен (ОГЭ) напишут 12,1 тыс. участников, а испытания в форме ГВЭ пройдут 487 ребят.

Экзамены по обязательным предметам – математике и русскому языку пройдут 2 и 9 июня соответственно. Самыми массовыми предметами по выбору стали информатика, обществознание, химия и биология.

ГИА по программам среднего общего образования в формах ЕГЭ и ГВЭ состоится в основной период с 1 июня по 9 июля. В ГИА-11 примут участие 5,6 тыс. человек, из них 4,9 тыс. – выпускники текущего года, 606 – выпускники прошлых лет.

Обязательные предметы – русский язык и математику выпускники напишут 4 и 8 июня соответственно. Самыми массовыми стали физика и обществознание.