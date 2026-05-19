Банк требовал от калининградца возвращения несуществующего долга

В Калининграде банк оштрафовали на 300 тысяч рублей за требование вернуть несуществующий долг. Об этом рассказали в пресс-службе УФССП России по Калининградской области.

Оказалось, что мужчина был признан банкротом еще в 2014 году. В 2025-м банк начал требовать погашения долга в 360 тысяч рублей по кредиту, хотя горожанин был освобожден от исполнения кредитных обязательств. Сотрудники банка не отстали, последовал иск в суд.

Позже выяснилось, что в результате технической ошибки информация о банкротстве обновилась не во всех системах банка. От ответственности учреждение это не спасло.

Банк оштрафован.