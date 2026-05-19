Четверть калининградцев признались, что вынужены подрабатывать

У 25% калининградцев есть подработка. Еще 50% хотели бы найти ее. Не интересуются дополнительным заработком только 25% респондентов. Об этом сообщает сервис SuperJob со ссылкой на результат свежего опроса.

Интересно, что мужчины подрабатывают чаще женщин, но разница совсем несущественная (27 и 23% соответственно).

Чаще всего дополнительную работу имеют граждане в возрасте 25-35 лет, реже – молодежь до 25 лет.

Чаще подрабатывают респонденты, занятые на основном месте в гибридном режиме (несколько дней в офисе, несколько — на удаленке), а наиболее активно ищут дополнительный заработок представители социально значимых и финансовых профессий. Например, медсестры, врачи, бухгалтеры, учителя, воспитатели, охранники,