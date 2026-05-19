Калининградка перевела мошенникам почти 2 млн рублей, не выдержав их атак

В Калининграде жертвой мошенников стала 62-летняя женщина. Аферисты «атаковали» ее с разных сторон и разными способами, в итоге своего добились. Женщина перевела преступникам 1.9 млн рублей, сообщили в областном УМВД.

Сначала женщине позвонил неизвестный и представился соседом, предложил доставку воды. Горожанка смекнула и сходила к соседям – те сказали, что с бизнесом по доставке воды не связаны.

Следом женщине позвонил лжесотрудник «Госуслуг». Он предупредил о якобы сбое системы и попытке аферистов завладеть ее данными. Следом даму «обрабатывал» лжесотрудник правоохранительных органов, который и убедил ее срочно перевести деньги на пресловутый «безопасный счет». Так женщина и поступила.

Заведено уголовное дело.