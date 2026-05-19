Елена Дятлова о реконструкции площади Победы в Калининграде: «Нужно замахнуться на новые смыслы»

. Фото: администрация Калининграда.

Площадь Победы в Калининграде ждет глобальная реконструкция – власти будут искать «новые смыслы» для общественного пространства. Об этом глава городской администрации Елена Дятлова сказала 19 мая во время прямой линии.

Сити-менеджер отметила, что отремонтированы тротуары ко Дню Победы – подлатали наиболее поврежденные участки. Сейчас же специалисты готовят аукционную документацию на заключение муниципального контракта на ремонт всей площади.

- Мы ставим перед собой задачу сделать новый проект площади Победы, выставить проект на публичные обсуждения. Площадь Победы была сделана в 2005 году, сегодня уже 2026-й, прошел 21 год... Понятно, что мы поддерживали текущее состояние. Но нужно обсуждать, как она должна выглядеть. Нужно замахнуться на реконструкцию, на новые смыслы, которые мы должны вложить в нашу центральную площадь, - сказала Елена Дятлова.

Аукцион объявят в ближайшее время.