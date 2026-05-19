Елена Дятлова сказала, что весь Калининград летом будет одной большой строительной площадкой

В Калининграде мелкий ямочный ремонт и ремонт больших дорог идет активно и будет продолжаться в течение всего лета. Как сказала 19 мая во время прямой линии глава городской администрации Елена Дятлова, в плане 550 объектов улично-дорожной сети.

- Конечно, весь город Калининград в течение летнего периода будет большой одной строительной площадкой, - сказала сити-менеджер.

Уже выполнены мелкие работы на улице Чайковского, трудятся рабочие на улице Воздушной, на Высоком мосту и так далее. Идут работы и по капремонту дорог – тут 29 объектов. Например, улицы Орудийная, Благовещенская, Челюскинская. Также – обустройство четырех парковок, в том числе на улице Дмитрия Донского у поликлиники и у Южного парка.

Летом будут и дальше ремонтировать дороги, обустраивать тротуары, перекладывать брусчатку.

- Мы постараемся приносить минимальное количество неудобств нашим жителям, заходить на контракты и максимально быстро выполнять работы, - сказала Елена Дятлова, отметив, что планы у мэрии «очень амбициозные». – Мы постараемся выполнить ремонтные работы в текущем году. А самое главное – уже готовимся, строим планы на 2027 год и последующие периоды.