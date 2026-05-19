Жители Калининградской области учатся для работы в учреждениях сферы социальной защиты населения

Жители Калининградской области проходят целевое обучение (его оплачивает работодатель, также есть стипендия и практика) для работы в учреждениях сферы соцзащиты населения. С трудоустройством тоже помогают. Как отмечают в пресс-службе областного правительства, 7 человек, обучающихся в БФУ им. И. Канта по программам «Сестринское дело», «Клиническая психология», «Специальное дефектологическое образование», «Лечебное дело», будут трудоустроены в учреждения министерства соцполитики. Работать им предстоит в доме социального ухода «Серебряный родник», Центре социальной помощи семье и детям, соцпансионате «Сосновая усадьба», доме ухода «Старшее поколение», Центре содействия семейному устройству детей «Наш дом».

Как отметила глава минсоца региона Анжелика Майстер, дополнительная мера социальной поддержки реализуется по решению губернатора с 2025 года и востребована.

Также существует и жилищный сертификат, его уже получили 28 работников.

Также определенные категории сотрудников государственных областных учреждений социального обслуживания могут получить выплату 200 тыс. рублей при первом трудоустройстве на ряд должностей, компенсацию не более 100 тыс. рублей при переезде из других регионов и трудоустройстве в государственные учреждения социального обслуживания, выплату «Приведи друга», компенсацию расходов на оплату найма жилого помещения.