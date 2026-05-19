Экс-глава Фонда капремонта Калининградской области не признал вину в суде

Экс-глава Фонда капремонта Калининградской области Олег Туркин не признал вину в нецелевом расходовании средств Фонда на оплату корпоративных праздников, такси и пр. Об этом он сказал на очередном заседании в суде во вторник, 19 мая, сообщает «Клопс» из зала заседания.

Олег Туркин заявил, что действовал исключительно в интересах своих сотрудников, организации и Калининградской области. При этом он не стал отрицать, что Фонд оплачивал организацию развлекательных мероприятий, услуги такси, покупку цветов и подарков. Но, как говорит подсудимый, действовал он исключительно в рамках закона, а траты эти оплачивались из собственных доходов организации, а не из средств, которые жители региона перечисляли на капремонт своих домов.

Экс-глава областного ФКР подчеркнул, что после и в результате выстроенной корпоративной политики работа Фонда стала лучше в целом, удалось справиться с текучкой кадров, повысилось качество услуг. Даже взносы на ремонт от жителей пошли более активно.

Следующее заседание суда состоится 22 мая.