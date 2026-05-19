Жительница Советска ударила незнакомца, который ей очень понравился, бутылкой из-под шампанского по голове

В одном из кафе на ул. Матросова в Советске женщина огрела незнакомца бутылкой из-под шампанского по голове. О случившемся рассказали в пресс-службе областного УМВД.

Известно, что 30-летний мужчина в заведении отдыхал со своей спутницей. К их столику подошла 39-летняя женщина – она выказала неподдельный интерес к мужчине. Тот ответил решительным отказом и осмелился оттолкнуть даму. После чего и последовал сокрушительный удар бутылкой.

Женщина стала фигуранткой уголовного дела, ей грозит до двух лет лишения свободы.