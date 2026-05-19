Ученик 9-го класса из Калининграда вошел в состав сборной России на Азиатской олимпиаде по физике

9-классник из лицея № 23 Калининграда Артем Еремин вошел в состав сборной России на Азиатской олимпиаде по физике. Престижное интеллектуальное состязание пройдет в корейском Пусане. Туда он поехал в статусе абсолютного победителя всероссийской олимпиады школьников по физике за 2026 год. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Отметим, для Артема это не первое международное соревнование. В прошлом году он трижды получал золотые медали международных олимпиад: естественно-научной олимпиады юниоров, олимпиады школьников «Туймаада» по физике и олимпиады по экспериментальной физике.

Кроме Артема в состав сборной РФ вошли еще семь школьников из Москвы и Московской области.

Всего в Азиатской олимпиаде по физике участвуют более 205 учащихся из 27 стран, включая Австралию, Канаду, Китай, Вьетнам и др.