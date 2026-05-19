Скончался экс-руководитель «Балтберегозащиты»

Не стало экс-директора «Балтберегозащиты». Вячеслав Щербина ушел из жизни на 77-м году, сообщили на страничке организации в «ВК».

Вячеслав Щербина проработал в «Балтберегозащите» 34 года, из них 15 лет в должности руководителя. Когда в 2013 году его полномочия директора истекли, он не ушел на пенсию, а до самого последнего дня оставался в компании.

«За время своей плодотворной работы он воспитал и передал свой профессиональный опыт многим молодым специалистам. Благодаря его работе укреплялось побережье Калининградской области: в городах-курортах появлялись променады и реконструировались набережные, создавались сооружения, которые сегодня сохраняют наш берег от стихии и служат местом отдыха для жителей и гостей нашего края», - говорят в «Балтберегозащите».