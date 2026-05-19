НовостиОбщество19 мая 2026 16:41

В Балтийске открылся Туристско-информационный центр

Он расположен на ул. Красной Армии
Александр КАТЕРУША
Фото: Балтийский городской округ.

В Балтийске официально начал работу Туристско-информационный центр. Найти приезжие смогут его по адресу: ул. Красной Армии, 2Г. Открытие Центра в местной администрации называют «долгожданным событием для всего округа» накануне старта туристического сезона.

«Сроки открытия пришлось сдвинуть. Подрядчик выполнил не все работы качественно и в полном объеме. Мы принципиально не принимали объект до тех пор, пока каждый недочет не был устранен», - прокомментировали в администрации муниципалитета.

В администрации уточнили, что в Туристско-информационном центре есть туалет. Там же туристы смогут получить всю интересующую их информацию.