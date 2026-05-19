НовостиОбщество19 мая 2026 16:48

Трагически погиб заместитель главы администрации Светлого

Иван Косенко был капитаном районной сборной по футболу
Александр КАТЕРУША

Фото: министерство спорта Калининградской области.

Трагически погиб Иван Косенко, заместитель главы администрации Светлого, начальник управления спорта, молодежной политики и культуры, капитан районной сборной по футболу. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

Ивана называют одним из лучших атлетов, успешным функционером и мощнейшим мотиватором для молодежи.

Он курировал все соревнования и строительство спортивных сооружений в округе.

О дате и месте прощания с Иваном Александровичем обещают сообщить дополнительно.